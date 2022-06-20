Москва, , 15:36 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин встречается с выпускниками военных вузов. 2018 Kremlin.ru

«В этот же день президент по традиции встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, после выступления Путина на ПМЭФ состоялась его закрытая встреча с журналистами. Репортёры Александр Сладков и Евгений Поддубный рассказали президенту о проблемах с обеспечением военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

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