Ижевск, , 15:29 — REGNUM С начала текущего года Удмуртии экспортировала в Узбекистан около 6,5 тыс. кубометров хвойных обрезных пиломатериалов. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Хвойные пиломатериалы пресс-служба управления Россельхознадзора

Кроме того, в Турцию 14 июня было вывезено 60,5 кубометров лущеного березового шпона. Ни в одной из партий карантинных вредных организмов не обнаружено. На продукцию были выданы фитосанитарные сертификаты о соответствии требованиям страны-импортера.

ИА REGNUM напоминает, с начала года в Турцию было экспортировано 1,973 тыс. кубометров березового шпона.