Москва, 20 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Россию нельзя полностью исключить из мирового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал призывы главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, суть которых сводится к тому, что РФ нужно продолжать соблюдать правила международной торговли.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«В сложившихся условиях соблюдать правила международной торговли просто невозможно, — сказал Чеглов. — Тем более в условиях, когда ведущие страны сами нарушают эти правила, вводя разного рода санкции, ограничивающие или даже прерывающие сложившиеся торговые отношения. Но надо понимать, что полностью исключить Россию из мирового рынка невозможно. Поэтому надо соблюдать те правила, которые мы можем, не ущемляя свои интересы».

Как подчеркнул Чеглов, западные страны давно выстроили торговые отношения в своих интересах.

«И никогда они не будут соблюдать правила, если видят свой интерес. Можно вспомнить недавнюю торговую войну между США и Евросоюзом, — добавил Чеглов. — Сейчас происходит передел мира, появляются новые экономические и политические центры. Но правила на то и правила, что без них нельзя. По итогам происходящего правила международной торговли будут скорректированы».

Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин заявил, что, по его мнению, «глобализация никуда не делась» и что России для того, чтобы оставаться международным игроком не следует создавать собственные технические стандарты.