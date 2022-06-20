Бишкек, 20 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства трансформировало 174 гектара земель сельхозназначения, которые ранее незаконно заняли самозахватчики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Читайте также: Президент Киргизии одобрил легализацию 121 тысячи домов самозахватчиков

Госучреждение «Кадастр» продолжает выдавать самозахватчикам документы, узаконивающие самовольно застроенные ими земельные участки.

В Минсельхозе отмечают, что уже выдано 815 технических паспортов на нелегально построенные дома и хозпостройки.

Читайте также: В Киргизии незаконно захватили и застроили 13 тысяч гектаров сельхозземель