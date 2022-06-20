В Киргизии легализовали 174 га, занятых самозахватчиками
Бишкек, 20 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства трансформировало 174 гектара земель сельхозназначения, которые ранее незаконно заняли самозахватчики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Киргизия
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Госучреждение «Кадастр» продолжает выдавать самозахватчикам документы, узаконивающие самовольно застроенные ими земельные участки.
В Минсельхозе отмечают, что уже выдано 815 технических паспортов на нелегально построенные дома и хозпостройки.
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