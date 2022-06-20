Пенза, , 15:30 — REGNUM В Пензе 56-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам пострадавшего, он потерял почти 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Телефонный мошенник

Заявителю на телефон позвонил якобы сотрудник банка. Злоумышленник убедил мужчину, что неизвестные пытаются сменить в приложении учреждения его номер телефона, а затем войти в него. Кроме этого, якобы произошло списание денег со счета горожанина. Перечисление всей суммы на безопасный счет и обновление приложения позволит заблокировать операции по снятию средств, убеждал аферист.

В одном из мессенджеров лжебанкир отправил пострадавшему ссылку с новой версией банковского приложения. Перейдя по ней, заявитель двумя транзакциями перечислил около 1,4 млн рублей на указанный счет. При этом большая часть средств им была взята в кредит.

На неоднократные звонки мужчины до мнимого сотрудника банка никто не отвечал. Позвонив на горячую линию финансового учреждения, пострадавший узнал об обмане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, оформил кредит и перечислил на незнакомые телефонные номера около 1 млн рублей 39-летний житель села Сосновки Бековского района Пензенской области. По словам пострадавшего, таким образом он пытался спасти свои накопления.

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