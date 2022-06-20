Симферополь, , 15:26 — REGNUM Сухопутная часть полуострова Крым, и в том числе Крымский мост, максимально прикрыта силами противовоздушной обороны. Об этом 20 июня заявил глава региона Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Аксенов Kremlin.ru

«Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает», — сказал он.

Кроме этого, глава Крыма утончил, что на буровых вышках «Черноморнефтегаза», ранее подвергшихся удару со стороны ВСУ, в момент обстрела находились 109 человек, 21 из которых на данный момент уже эвакуирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские войска нанесли удар по российским буровым платформам.