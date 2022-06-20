Москва, , 15:26 — REGNUM Заверения руководства ФРС США годичной давности «о временном инфляционном всплеске» оказались неправдой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал прогнозы представителей Федрезерва о том, что инфляцию в США не удастся сбить до 2% раньше, чем через два года.

Флаг ФРС FOX 52

«Учитывая значительное опоздание ФРС с повышением процентных ставок, можно сказать, что ситуация вышла из-под контроля денежных властей США еще в конце 2021 года, — сказал Домащенко. — Заверения ФРС годичной давности о «временном инфляционном всплеске» оказались неправдой. Надежды руководства ФРС не сбылись».

Таким образом, представители ФРС, как полагает Домащенко, оставляют себе «ход для отступления», если текущих мер окажется недостаточно.

«Но сами меры запоздали, это надо было делать ровно год назад», — подчеркнул Домащенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ФРС США ждут, что инфляция будет снижаться, и полагают, что Америка избежит рецессии.

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