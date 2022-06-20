Москва, , 15:25 — REGNUM Минфин прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов населения в 2022 году на уровне 6,8%, но уже в 2023 году ожидает их рост на 1,3%, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2022 году ожидается уменьшение реальных заработных плат на 3,8%, в 2023 году они вырастут на 0,8%, также следует из проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Минфин прогнозирует, что уровень безработицы снизится с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 году.

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Примерно в 5 трлн рублей оценил Минфин финансовое обеспечение первоочередных мер из стратегии противодействия антироссийским санкциям, следует из документа.

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