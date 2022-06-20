Москва, , 15:25 — REGNUM Начало переговоров о поставках нефти в кредит в Шри-Ланку подтверждает заинтересованность России в диверсификации поставок нефти за рубеж и расширении российского влияния, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«При этом второй фактор представляется более значимым. В среднегодовом выражении Шри-Ланка закупает 1,5 млн тонн сырой нефти, а Россия поставляет за рубеж 240 млн тонн, поэтому доля азиатской страны не превысит 0,7% в российском экспорте сырой нефти.

Но при этом РФ может занять доминирующее положении в импорте Шри-Ланки. Так, в конце мая было отправлено 90 тыс. тонн сырой нефти, что составляет 6% среднегодового (или 72% среднемесячного) объёма импорта.

Конечно, вызывает вопросы платёжеспособность Шри-Ланки, но это открывает дополнительные возможности для России в ходе переговоров. По-видимому, финансовые потери от риска неплатежа являются на порядок ниже потенциального эффекта от такого сотрудничества.

Интересным является тот факт, что данная ситуация вписывается в рамки не раз обсуждаемой идеи о рокировке Россией и странами Персидского залива своих рынков сбыта из-за возможного введения эмбарго со стороны ЕС на закупку российской нефти.

Так, в предшествующие годы поставщиком всех 1,5 млн тонн сырой нефти в Шри-Ланку являлись ОАЭ. Вполне возможно, что начатый ныне процесс переговоров приведёт к негласной рокировке: Россия заменит ОАЭ на рынке Шри-Ланки, а ОАЭ частично заменит Россию на рынке ЕС», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера заявил, что страна начала переговоры с некоторыми компаниями из России по поводу получения нефти в кредит.

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