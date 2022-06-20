20 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили готовность киевского режима воевать с Россией при помощи лопат.

Светлана Рыбина, , 16:24 — REGNUM Заявление главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что в случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять России и будет вести боевые действия лопатами, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

«Окоп» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Лопатами? Сами себя в могилы закапывать собираются?» — интересуется Анна П.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз украинское руководство готово посылать своих военных на войну с одними лишь лопатами, значит, целью киевского режима является максимальное сокращение населения вверенной ему территории.

«Собственно говоря, Кулеба высказал основную цель киевского режима — закопать как можно больше украинцев в землю. Мы не против, конечно, но всё-таки как-то это не по-человечески», — пишет Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что не надо удивляться, если после такого заявления ещё больше украинских военных решит сдаться в плен Вооружённым силам России.

«У большинства украинских военнослужащих пропадает желание идти воевать даже с нормальным оружием, чего уж говорить о лопатах», — подметил Александр К.

«Какие к чёрту лопаты? Вэсэушники оружие бросают, сдаются уже пачками, трофеи натовские оставляют. Все жить хотят, а Кулеба мечтает, видимо, похоронить этими лопатами вообще всё мужское население Украины», — предполагает Ольга А.

Часть людей полагает, что Кулеба знает, что вскоре Запад прекратит оказывать Украине военную поддержку, поэтому и делает такие сумасбродные заявления.

«Скоро так и будет, наверное. Особенно после хамского и пренебрежительного отношения Зеленского к европейским лидерам. Представляю, как на Украине удивятся: открывают ящики, а там… лопаты, лопаты, лопаты. А черенки в цвет флага той страны выкрашены, которая их отправила», — пишет Людмила Ш.

Шольц прибыл в Киев вместе с Макроном и Драги president.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что такие воинственные речи почему-то звучат из уст украинского дипломата, который ни разу ещё не приблизился к зоне боевых действий.

«А он сам-то не хочет на передовую пойти? После таких заявлений никакой адекватный украинец не пойдёт на передовую, защищать киевскую хунту», — считает Анна Е.

«Ишь, какой украинский патриот! Интересно, почему он сам не в окопе с лопатой?» — задаётся вопросом Вадим С.

«Сволочь, мужиков пожалей! Бери лопату, свою свиту, ещё и Зеленского со всеми стратегами, и покажите народу, как воевать надо лопатами за ваши идеи. Сами-то в кабинетиках сидите, в тепле, жрёте, пьёте, спите, а в окопах кто? Простые украинцы!» — указывает Татьяна Г.

Нашлись и те, кто уверен, что конец киевского неонацистского режима уже близок, потому что заявления украинских чиновников начинают пахнуть отчаянием.

«Если уж такие речи пошли в дело, значит, у нацистского режима Украины дела идут совсем плохо. Больше нет нормальных поставок нормального оружия. Есть только то, что удалось спасти от российских ракет. Видимо, скоро бандеровцам не из чего будет стрелять», — предполагает Татьяна Г.

«Кулеба с Зеленским пророют тоннель в Польшу этими лопатами, когда российские войска по-настоящему окружат Киев», — написал Саша С.

Напомним, 20 июня глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала ARD о том, что в случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять России и будет вести боевые действия лопатами.