Москва, 20 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Пока нельзя сказать, что биткоин взял курс на устойчивый рост его котировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала тот факт, что данная криптовалюта вновь начала дорожать.

Криптовалюта

«Серьезное падение биткоина спровоцировало уход многих инвесторов из крипторынка в целях сохранить свои средства, а не приумножить, — сказала она. — Но, с другой стороны, сейчас появляется возможность начать выкупать биткоин на фоне полной распродажи. Эта стратегия подогревает спрос на криптовалюту и тем самым повышает ее стоимость. Рисковые инвесторы могут сейчас выкупить подешевевший актив и ждать роста его стоимости».

Но, как подчеркнула Скрыль, пока нельзя с уверенностью сказать, что биткоин достиг своего дна.

«Вполне возможно, что через неделю или месяц обнаружится второе или даже третье дно. Другими словами, нельзя утверждать, что биткоин взял курс на устойчивый рост. Каждый инвестор должен здраво оценить свои риски и средства. Для кого-то текущее падение криптовалюты — уже сигнал для увеличения своей доли на рынке, а кто-то будет выжидать и дальше», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что при очередном падении рынка биткоин рискует подешеветь до 10 тысяч долларов.