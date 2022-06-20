Бор, Нижегородская область, , 15:24 — REGNUM Жители Нижегородской области просят президента России спасти их от скандальных теплиц. Они записали обращение к Владимиру Путину. Об этом 20 июня написали нижегородские СМИ.

Герб Нижегородской области. Россия Евгений Катышев

По данным портала NewsNN ролик с обращением появился в социальных сетях.

«Уважаемый Владимир Владимирович, нам необходимо ваше компетентное вмешательство в чиновничий беспредел. В 50 метрах от наших домов построили тепличный комплекс площадью более 30 гектар. Сейчас он введен в эксплуатацию, и жизнь сотен человек превратилась в ад», — говорится в обращении.

Жители рассказали, что от ассимиляционного освещения »ночью в домах светло как днем».

»Энергоблок предприятия является источником сильного шума и вибраций. Кроме того, согласно проектной документации и заключению Ростехнадзора, под землей вблизи теплиц проложен газопровод высокого давления первой категории и находится емкость для хранения дизельного топлива. В случае возникновения нештатной ситуации от домов не останется и следа. Кроме того, река Везлома загрязняется сточными водами. Информацию подтвердила независимая экспертиза».

Кроме этого, люди жалуются на запах »отработанного газа и химикатов». »Невозможно находиться на улице больше десяти минут. Начинает першить в горле, и слезятся глаза».

Жители сообщили, что неоднократно жаловались на теплицы, но «надзорные органы не решаются прекратить произвол огуречного бизнеса».

»Мы можем надеяться только на вас, как на гаранта наших конституционных прав. Жизни наших детей разменяли на стоимость огурцов и помидоров. Помогите спасти наших детей от тепличного геноцида», — резюмировали они.

ИА REGNUM напоминает, что на работу теплиц в Боре жители жаловались неоднократно. Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения в работе ООО «Тепличный Комбинат Нижегородский» и 20 мая 2022 года возбудила административное дело.