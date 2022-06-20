Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Сторонники вхождения Грузии в ЕС 20 июня вышли на акцию протеста на центральной площади в Кутаиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным журналистов, протестующие выстроились цепью по периметру площади. Они призывают правящую партию «Грузинская мечта» «не препятствовать» вхождению республики в Евросоюз.

«Никто не может отнять у нас европейское будущее», — заявил один из организаторов акции.

Напомним, акция «Домой в Европу» также назначена на 20:00 (19:00 мск) в Тбилиси. На ней оппозиционные лидеры также планируют обвинить «Мечту» в том, что якобы из-за её «пророссийской» политики Грузию не возьмут в ЕС.