Москва, , 15:23 — REGNUM Фондовый рынок оттолкнулся от дна, и биткоин пошел за рынком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что биткоин вернулся к росту после недавнего очередного падения.

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«Биткоин, что называется, идёт за рынком. А фондовый рынок на данный момент немного оттолкнулся от дна, — сказал Головченко. — Но нужно учитывать, что биткоин падает сильнее при падении рынка. А значит, при следующем падении можем уйти и на 10 тысяч долларов за биткоин, и ещё ниже. Сейчас биткоин будет расти, пока растёт весь рынок. Но я бы не обольщался. Все риски, о которых мы говорили ранее (риск регуляторов, риски ограничения на использование и прочие), скорее всего, будут снижать стоимость биткоина».

Как подчеркнул эксперт, биткоин в настоящее время сейчас нужен только для спекуляций или «серых транзакций».

«Никаких других задач он не решает», — уточнил Головченко.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что биткоин, скорее всего, не продолжит расти в цене до сентября 2022 из-за политики Федрезерва США.

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