Уфа, 20 июня, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Жилищные права сирот потребовали восстановить сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Жилье

Сообщается, что прокуратура города Стерлитамак провела проверку по размещенной в СМИ информации об отказе местной администрации обеспечить благоустроенным жильем двух местных жительниц.

Сотрудники прокуратуры установили, что две девушки остались без попечения родителей, а принадлежащие им доли в жилых помещениях, которыми они вправе владеть и распоряжаться, менее установленной учетной нормы.

Отмечается, что эти обстоятельства не приняла во внимание межведомственная комиссия при вынесении соответствующих заключений.

По данному факту городская прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании незаконными решений комиссии о возможности проживания сирот в квартирах и бездействия муниципалитета по своевременному включению их в перечень лиц, нуждающихся в жилье.

Сообщается, что помимо этого, сотрудники прокуратуры внесли в адрес главы администрации представление, в котором потребовали до восстановления жилищных прав сирот рассмотреть вопрос о предоставлении им временного жилья либо в аренду с ее оплатой.