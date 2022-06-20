Мурманск, 20 июня 2022, 15:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин посоветовал главе Мурманской области Андрею Чибису распространить программу социальных выплат женщинам при рождении первого ребенка на женщин старше 30 лет.
Так, на встрече с Путиным глава региона рассказал о работающей в области программе социальных выплат «Зарплата мамы» для женщин до 30 лет. Эти деньги начисляются до достижения ребенком полутора лет.
В свою очередь Чибис отметил, что «это ограничено с учетом возможности финансов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Мурманской области на встрече с Путиным заявил, что доходы жителей региона за три года выросли на 30%.
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