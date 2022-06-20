Мурманск, 20 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посоветовал главе Мурманской области Андрею Чибису распространить программу социальных выплат женщинам при рождении первого ребенка на женщин старше 30 лет.

Kremlin.ru Владимир Путин

Так, на встрече с Путиным глава региона рассказал о работающей в области программе социальных выплат «Зарплата мамы» для женщин до 30 лет. Эти деньги начисляются до достижения ребенком полутора лет.

«А если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят? Какая разница?» — задался вопросом глава государства.

В свою очередь Чибис отметил, что «это ограничено с учетом возможности финансов».

«Просто тех, кто рожает после 30, гораздо меньше, чем тех, кто до 30 лет, поэтому разница будет небольшая», — отметил Путин.

«Сделаем», — пообещал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Мурманской области на встрече с Путиным заявил, что доходы жителей региона за три года выросли на 30%.

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