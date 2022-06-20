Москва, , 15:21 — REGNUM Несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась РФ, сущность ее экономики осталась рыночной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что РФ никогда нельзя возвращаться к плановой экономике.

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«С Алексеем Кудриным можно согласиться — действительно, несмотря на серьёзные трансформации, рыночная сущность российской экономики осталась, — сказал Ковригин. — В большинстве отраслей действует принцип суверенитета производителя, продавца и потребителя. Конечно, условия для ведения бизнеса во многих отраслях сейчас ухудшились по объективным причинам. Довольно сильно интегрированная в мировую, российская экономика испытала серьезный удар. Но это не подорвало ее рыночной сущности».

По мнению Ковригина, маловероятно, что РФ когда-то вернется к плановой экономике.

«Отдельное усиление ее элементов в жизненно важных отраслях и сферах, объективно имеющих тенденцию к монополизации, возможно. Но даже в этих сферах полностью переход к плановой экономике невозможен. Мы за три десятилетия стали другими. И при всех недостатках (нестабильность, безработица) рыночный механизм до сих пор считается самым эффективным», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что современная ситуация не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики.

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