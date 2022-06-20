Москва, 20 июня 2022, 15:20 — REGNUM ФРС США повысила ставку не последний раз, и поэтому не стоит ждать, что биткоин будет расти в цене до начала осени 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Александр Помулев.

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Topwar.ru

«Начавшийся рост курса биткоина обусловлен технической коррекцией, так как инвестиционные фонды начали формировать длинные позиции (закупаться по выгодной цене), — сказал Помулев. — Однако ожидать, что будет дальнейший рост, в перспективе до сентября 2022 года не стоит, так как ФРС не последний раз повышает ключевую ставку. Ожидается, что она увеличится до 3,4%. Соответственно, фондовому рынку США еще есть куда падать, а биткоин очень тесно коррелирует с NASDAQ Composite. Глубину падения предсказать очень сложно. Как только начнется цикл смягчения монетарной политики США, развернется «медвежий» тренд на рынках и вернется устойчивый тренд на рост биткоина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 19 июня биткоин подорожал примерно на 7,6% после резкого падения в предыдущие сутки.

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