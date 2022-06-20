Москва, , 15:19 — REGNUM Расходы на обслуживание российского долга уже достигли 1,4 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 июня министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, с учетом предыдущих пандемийных заимствований эти расходы выросли в два раза.

«В 2025 году, даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2 триллионный уровень», — пояснил министр.

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