Тегеран, , 15:19 — REGNUM Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев возглавил иранский футбольный клуб «Трактор». Об этом 20 июня сообщила пресс-служба клуба.

Курбан Бердыев Www.fc-rostov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Бердыев покинул пост главного тренера казахстанского «Кайрата», который возглавил в августе 2021 года. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата Казахстана и Кубок Казахстана.

Вместе с «Рубином» Бердыев дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок. В «Ростове» он стал серебряным призёром чемпионата России.

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