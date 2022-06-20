Москва, 20 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. 2022 год выдался довольно турбулентным. Не стоит слишком доверять майскому росту объема экспорта в Китай. Пока действует низкая база сравнения и необходимость замещения «выпавших» объёмов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Maureen Нефтепровод

«В марте в стоимостном выражении объём поставок в Китай увеличился на 29,7% ($4,58 млрд против $3,53 в 2021 году), но снизился натуральном выражении, составив всего 6,86 млн т/мес., что на 14% меньше, чем в 2021 году.

Тогда снижение было связано с плановыми ремонтными работами и сокращением закупок независимыми НПЗ. В мае этот объём возмещается, учётом льготных цен на него. В апреле было поставлено около 6,7 млн тонн.

С учётом того, что на ПМЭФ Топилин сказал, что Россия готова увеличить поставки на 7 млн тонн, то возможно уже к осени модно будет, действительно, увидеть рост экспорта, несмотря на его сжатие в Европе.

Кроме того, не стоит забывать, что Китай стал зарабатывать на антироссийской политике Европы. Один из маршрутов доставки российской нефти в Китай имеет протяженность почти 12 тыс. миль, что необычно.

Это не Северный морской путь из Приморска, а поставка некондиции из нефтепровода «Дружба», и «Северный поток» через Ла-Манш которую Китай стал покупать по минимальной цене из-за отказа BP, Shell, Equinor покупать российскую нефть.

К концу марта в Китае было зарегистрировано 8,915 млн электромобилей, тогда как всего в Китае на учете стоит 400 млн автотранспортных средств, из которых 307 млн были автомобилями. Экономика растёт, растёт и потребление нефти», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в мае 2022 года поставила в Китай рекордный объем сырой нефти— 8,42 млн тонн. Это примерно равняется 1,98 млн баррелей в сутки.

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