Магас, , 15:18 — REGNUM Ингушетия намерена налаживать экономические отношения с представителями иностранного бизнеса. В числе перспективных направлений называются торговые и производственные связи с партнерами в Азербайджане, Узбекистане, Белоруссии, Китае и других странах. Конкретные предложения уже формируются после посещения ингушскими делегациями ряда стран, сообщил глава субъекта РФ Махмуд-Али Калиматов.

Магас Тимур Агиров

«В нашем инвестиционном портфеле 40 проектов, мы будем работать с Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией. Недавно туда ездила делегация, мы изучаем потенциал и есть уже конкретные предложения, осенью уже будут реализованы первые планы. <…> Правительством региона также прорабатываются разные возможности развития товарооборота и с другими странами, в частности, с Китаем», — цитирует ТАСС главу северо-кавказского региона.

Так, с Белоруссией могут быть заключены соглашения по поставке сельхоз- и дорожной техники, с другими странами — по поставке из Ингушетии халяльной продукции птицекомплекса «Южный». Есть также намерения развивать международный туризм.