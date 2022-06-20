Магас, 20 июня 2022, 15:18 — REGNUM Ингушетия намерена налаживать экономические отношения с представителями иностранного бизнеса. В числе перспективных направлений называются торговые и производственные связи с партнерами в Азербайджане, Узбекистане, Белоруссии, Китае и других странах. Конкретные предложения уже формируются после посещения ингушскими делегациями ряда стран, сообщил глава субъекта РФ Махмуд-Али Калиматов.
Так, с Белоруссией могут быть заключены соглашения по поставке сельхоз- и дорожной техники, с другими странами — по поставке из Ингушетии халяльной продукции птицекомплекса «Южный». Есть также намерения развивать международный туризм.