Москва, 20 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Риск того, что российская экономика продолжит болеть так называемой «голландской болезнью» (рост добывающих отраслей при отставании всех остальных) очень велик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина. Так она прокомментировала соответствующие предупреждения министра финансов РФ Антона Силуанова.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

«С мнением министра финансов следует согласиться, — сказал Макашина. — Действительно высока вероятность, что российская экономика продолжит болеть «голландской болезнью». Именно продолжит, так как, попав в сегодняшнюю ситуацию, она еще с ней и не справилась».

По ее словам, риск рецидива усиливает все еще высокая зависимость бюджета от цены на нефть.

«Снижение доли нефтегазовых доходов бюджета в последние годы оказалось незначительным и сохраняется превалирование добывающего сектора, — сказала Макашина. — Экономика РФ так и не переориентировалась с простой добычи нефти на производство нефтепродуктов. Хотя в идеале это следовало бы сделать еще в «нулевые». В настоящее время при всех отрицательных последствиях вводимых санкций такой маневр позволил бы России существенно снизить «сырьевую окраску» экономики. Ведь создание/развитие нефтеперерабатывающих предприятий — это и дополнительная добавленная стоимость, и новые рабочие места».

Причем, как отметила Макашина, это должны быть предприятия не только по производству бензинов, мазута и дизельного топлива, но и более широкого спектра продукции из нефти. Например, искусственных волокон.

«Это, в свою очередь, способствовало бы восстановлению/развитию в стране текстильной промышленности, — сказала экономист. — К сожалению, активность руководителей субъектов оставляет желать большего. А ведь сегодняшние санкции должны стать стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одним из способов избежать «голландской болезни» мог бы стать прогнозируемый курс рубля.