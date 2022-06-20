Москва, 20 июня 2022, 15:17 — REGNUM Видеозапись запуска российской высокоточной ракеты «Оникс» из берегового комплекса «Бастион» с черноморского побережья по объектам военной инфраструктуры киевских боевиков обнародовало 20 июня Минобороны РФ.

Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»
Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»
Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлён ночной пуск ракеты «Оникс» по военному объекту украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посёлок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных украинских формирований.