Москва, 20 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Видеозапись запуска российской высокоточной ракеты «Оникс» из берегового комплекса «Бастион» с черноморского побережья по объектам военной инфраструктуры киевских боевиков обнародовало 20 июня Минобороны РФ.

Mil.ru Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»

На выложенных в интернет кадрах запечатлён ночной пуск ракеты «Оникс» по военному объекту украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посёлок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных украинских формирований.