Рыбинск, Ярославская область, 20 июня 2022, 15:22 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области мужчина попытался передать мобильные телефоны на территорию исправительной колонии №2. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.
После досмотра у задержанного нашли и изъяли 5 свёртков, обмотанных скотчем — именно так мужчина упаковал 14 мобильных телефонов. К свёрткам были приделаны ручки для более дальнего броска.
Теперь ему грозит административное наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.