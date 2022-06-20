Рыбинск, Ярославская область, 20 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области мужчина попытался передать мобильные телефоны на территорию исправительной колонии №2. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

https://pda.76.fsin.gov.ru Свертки для переброски в колонию

«Сотрудниками оперативного отдела рыбинской ИК-2 на территории, прилегающей к учреждению, задержан 40-летний гражданин, проживающий в Переславском районе, который намеревался совершить доставку запрещенных предметов путем переброса их через основное ограждение учреждения», — сообщили в ведомстве.

После досмотра у задержанного нашли и изъяли 5 свёртков, обмотанных скотчем — именно так мужчина упаковал 14 мобильных телефонов. К свёрткам были приделаны ручки для более дальнего броска.

Теперь ему грозит административное наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.