Москва, 20 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В России наряду с ипотечным кредитованием должны существовать системы арендного жилья, жилищно-строительные кооперативы и ссудо-сберегательные кассы, социальный наём, которые в своей совокупности должны решать жилищные вопросы граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Доступность жилья в случае его приобретения обеспечивается не только низкими ипотечными ставками, но и соответствием его стоимости уровню доходов граждан — соотношением средних годового дохода и стоимости недвижимости, — отметил он. — На сегодня, по данным Росстата, за чертой бедности живет около 14,3% населения, и для этой категории наших сограждан должны быть созданы условия по обеспечению доступности жилья на условиях социальной аренды или найма. Еще часть населения живет выше этой черты, но их доход все равно не столь высок, чтобы получить, а главное, обслуживать ипотечный кредит, купить жилье в рассрочку. И в данном случае задача государства — обеспечить людей жильем и создать условия для формирования рынка комфортного и доступного арендного жилья».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие факторы в настоящее время позволяют надеяться на восстановление спрос как на жилье, так и на ипотечные кредиты.