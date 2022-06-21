Ростов-на-Дону, 21 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум принёс Ростовской области богатый урожай инвестиций. На полях ПМЭФ-2022 заключено около полутора десятка соглашений почти на 38 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Пресс-служба правительства Ростовской области Делегация Ростовской области на ПМЭФ-2022

Делегацию Ростовской области на ПМЭФ-2022 возглавил губернатор Василий Голубев. Донской регион представил экспозицию под слоганом «Ростовская область. Гармония инвестиционных инструментов». Вниманию участников были представлены инструменты государственной поддержки инвесторов, бизнеса, инвестиционных проектов на Дону.

По мнению главы региона, выступившего на заседании наблюдательного совета Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, важно продлить действие инструментов налогового стимулирования инвесторов как минимум на 20 лет. Василий Голубев предложил создать интерактивную инвестиционную карту России, в которую каждый субъект интегрирует свою составляющую, что позволит в масштабах страны сэкономить ресурсы и гарантирует качественный продукт для инвесторов.

«Инвесторы должны сами определять, какие режимы преференций для них наиболее привлекательны. В их числе — региональный инвестпроект, специнвестконтракт, территория опережающего развития, особая экономическая зона, региональная льгота по налогу на прибыль. Весь этот набор преференций полезно сохранять, особенно в новой экономической реальности», — считает донской губернатор.

Наиболее крупным инвестиционным проектом, о реализации которого в городе на Неве договорились правительство Ростовской области и компания «ЮгСтройИнвест-Дон», стало создание первого комплекса жилой застройки в левобережной зоне Ростова-на-Дону. Реализация проекта оценивается более чем в 22 млрд рублей и позволит создать не менее 2 тыс. рабочих мест, в том числе более 800 — по завершении строительства.

Инвестор в течение десяти лет возведёт на левом берегу реки Дон 13 многоквартирных домов, парковку, спортивно-развлекательные комплексы, создаст парк. В зоне особого внимание — создание социальных объектов. Так, предусмотрено строительство двух детсадов на 400 мест, школы на 1100 учащихся, поликлиники. Важно, что 350 квартир будет передано в собственность города под социальные нужды.

Порядка 4 млрд рублей принесёт экономике Ростовской области строительство четырёх заводов по производству автоклавного газобетона, железобетонных изделий, тротуарной плитки, металлических конструкций и сооружений на территории Аксайского района. Соответствующая договорённость достигнута между донским правительством, ЗАО «Южтехмонтаж» и ООО «Дон Блок». Два завода — уже действующие. Их мощности будут перенесены из областного центра и модернизированы. Реализация проекта поможет трудоустроить до 500 специалистов.

Регион возьмёт на себя вопросы подключения к инженерным сетям, другую организационную помощь. Прорабатывается возможность предоставления инвестору господдержки.

«Принципиальным является то, что мы делаем очередные шаги по развитию промышленности строительной индустрии. Для нас это актуально: это полностью отечественная продукция. Строительная отрасль — приоритетная, и от её работы зависит обеспечение работы многих отраслей страны и региона. Потому этот проект — один из ключевых», — сказал донской губернатор.

Ещё один крупный проект — стоимостью около 3 млрд рублей — предполагает строительстве в поселке Кадамовском Октябрьского района второй очереди завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения. Соглашение подписано с «Комбинатом стеновых материалов Кубани-Север». Проект будет реализован на базе уже существующей промышленной площадки и дополнительно приобретённого земельного участка. На новом производстве будет создано 117 рабочих мест.

«Рад, что руководство компании приняло решение о продолжении инвестирования в свой донской актив. Идут процессы развития Ростова, Ростовской области. Планы до 2030 года, с учетом стратегии развития области, очень приличные — и в промышленном строительстве, и в жилищном. В этом смысле новые мощности по производству проектных компонентов нам необходимы. Это все востребовано на юге России», — прокомментировал подписание соглашения Василий Голубев.

Производственно-складской комплекс стоимостью 1 млрд рублей на территории Мясниковского района создаст компания «ВТД ТД». Здесь будет налажена работа по направлениям мясопереработки и хранения готовой продукции. Реализация проекта позволит дополнительно создать до 250 рабочих мест и придаст импульс развитию, увеличению объемов производимой продукции для снабжения Ростовской области и всего Южного федерального округа.

Строительство планируется начать на земельном участке в селе Султан Салы во втором полугодии 2022 года.

«Речь идет о возможности переработки, хранения, а также продажи собственной продукции на территории нашего и других регионов ЮФО. К тому же этот объект будет использовать сырье, производимое в Ростовской области в том числе. Это и птица, и индейка, и другое мясо. Так что логистика очень неплохая, она дает возможность обеспечивать качественной продукцией всех жителей Ростовской области», — подчеркнул глава региона.

Первый на юге России авиационный ангарный комплекс для технического обслуживания воздушных судов стоимостью 800 млн рублей создаст на территории аэропорта «Платов» базовый авиаперевозчик воздушной гавани «Азимут».

«Ангарный комплекс — это технический проект для обслуживания воздушных судов практически всех типов. Но мы ориентированы на самолеты, которые эксплуатируем в настоящее время. Это суперджеты, «Сухой Суперджет-100». Ангарный комплекс вмещает в себя два воздушных судна. Его уникальность в том, что это первый ангарный комплекс на юге страны. До этого ангарных комплексов такого масштаба не строили. Но есть современные требования к эксплуатации воздушных судов, к сертификации, к уровню безопасности. Ну, и самое главное — к комфорту, к хорошим условиям для работы персонала», — отметил председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод.

Приступить к строительству объекта предполагается в 2023 году. В результате будет создано 60 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Ещё одно соглашение правительство Ростовской области и авиакомпания «Азимут» заключили с Московским государственным техническим университетом гражданской авиации. Документ подписали губернатор Василий Голубев, исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий и директор ростовского филиала вуза Виктория Пашинская. Стороны договорились об организации учебно-производственной практики для студентов вуза, обучающихся по направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей», на производственной базе авиакомпании. Начиная с 2022 года учебно-производственную практику в донской авиакомпании ежегодно будут проходить более 100 студентов вуза.

На полях ПМЭФ-2022 Ростовская область также подписала соглашение, касающееся строительства инфраструктуры для развития сетей связи. Компания «ПраймТелеком Юг» вложит в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона 700 млн рублей. Средства направят на создание центров обработки данных, инфраструктуры для развития оптических сетей связи, энергоэффективные системы электропитания объектов телекоммуникационного назначения.

Об укреплении торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества договорились главы Ростовской и Белгородской областей. Особое внимание в документе уделено созданию условий для развития партнёрства между представителями бизнеса, работе по обмену информацией и опытом в разных сферах, по проведению выставок и семинаров.

«В нынешней ситуации кооперация, взаимодействие на уровне регионов становятся принципиальными для движения вперед. На основе соглашения мы обязательно совместно поработаем над конкретной дорожной картой, в которой будут, в том числе, определены конкретные направления сотрудничества бизнеса», — уверен донской губернатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность донскому региона за обмен опытом по организации встречи вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины.

О строительстве в Ростовской области 65 новых объектов газоснабжения власти Ростовской области договорились с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Соответствующие изменения внесены в программу развития газоснабжения и газификации Ростовской области на период 2021–2025 годов. Объём инвестиций в газовую инфраструктуру донского региона до конца 2025 года составит 6,2 млрд рублей.

Говоря о развитии сети объектов газозаправочной инфраструктуры, губернатор Василий Голубев обратил внимание на важность оказания помощи республикам Донбасса.

«Есть еще одна задача — помогать нашим соседям, регионам Донбасса, которые имеют 600 километров границы с Ростовской областью, и все пути идут через наш регион. Уверен, что поддержка «Газпрома» и совместные усилия дают возможности для создания единого комплексного рынка газомоторного топлива, который очевидно имеет большие перспективы», — подчеркнул глава региона.

Ростовская область также договорилась о сотрудничестве с Росреестром, Агентством стратегических инициатив, Роспатентом, РАНХиГС, а также Санкт-Петербургом. К слову, в городе на Неве в сентябре 2022 года пройдут дни культуры Ростовской области, в рамках которых выступят артисты Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, ансамбля песни и танца «Легенда», Ростовского академического симфонического оркестра. Экспозиции представят ведущие музеи Дона.

На полях ПМЭФ-2022 были подняты вопросы применения круизного пассажирского судна в туристической сфере Ростовской области, развития транспортного сообщения на юго-западном направлении России.

Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в Ростовскую область, они видят в этом интерес. В этой ситуации они видят новые возможности. Правительство области будет обеспечивать им поддержку, создавать условия для успешной реализации проектов, — отметил Василий Голубев.