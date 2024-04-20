Джакарта, 20 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Замминистра здравоохранения России Олег Салагай обвинил членов G20 в политизации встречи в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Minzdrav.gov.ru Олег Салагай

«Мы просим наших коллег не политизировать переговоры G20 о здравоохранении и оставаться в рамках нашего мандата и обсуждать здоровье», — заявил Олег Салагай на встрече G20.

Индонезия, которая в настоящее время председательствует в G20, продолжает стремиться к сохранению сплоченности группы на фоне критики со стороны некоторых членов «Большой двадцатки» из-за ситуации вокруг Украины.

На сегодняшней встрече министров здравоохранения G20 США, Великобритания, Австралия и Канада осудили Россию из-за ситуации вокруг Украины.

Индонезия все еще пытается обеспечить присутствие всех стран на саммите G20.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд подтвердил новость о запланированной встрече президента Джоко Видодо и президента России Владимира Путина в Москве 30 июня 2022 года.

Читайте также: В Индонезии подтвердили встречу Видодо и Путина