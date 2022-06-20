Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Лидер грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария, которая постоянно делает русофобские заявления, получает деньги из России. Об этом 20 июня заявил журналистам председатель фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Елена Хоштария Facebook.com/EKhoshtaria

Он отреагировал сообщения в СМИ, что Хоштария получила из РФ только за последние несколько месяцев около $150 тыс. Она не отрицает, что получает отчисления за постановки спектаклей в Мариинском театре, где её дед в прошлом веке работал главным художником.

«Когда дело касается политика, который уже многие годы доказывает обществу, что якобы для нее все российское категорически неприемлемо, у неё нет морального права использовать российские финансы для собственного благосостояния, благосостояния своей семьи или в политических целях», — заявил Мдинарадзе.

Напомним, Хоштария стала одним из инициаторов русофобской акции протеста, которая прошла в июне 2019 года. Тогда в здании парламента Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Её председателя, депутата Госдумы России от КПРФ Сергея Гаврилова, посадили в кресло спикера парламента. Грузинские депутаты от оппозиции, в том числе Хоштария, заявили, что это оскорбляет Грузию и стали собирать сторонников на акцию. Собравшаяся толпа попыталась штурмом взять парламент и была жёстко разогнана спецназом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии повысили тариф за транзит грузов в Россию