Судак, Крым, 20 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Первый образовательный заезд «Кириллица» арт-кластера «Таврида» в новом сезоне завершился одноимённым фолк-шоу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 июня в пресс-службе арт-кластера.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида» Участницы образовательного заезда «Кириллица»

Шоу стало итоговым проектом пяти арт-школ: народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, иконописи и шрифтового дизайна. В заезде, посвящённому Году культурного наследия народов России, приняли участие 430 творцов из 73 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик. Как отмечают в пресс-службе, во время смены они написали иконы, создали сайт, придумали «Новые сказки народов России», разработали серию афиш и иллюстраций к ним, собрали и оцифровали объекты нематериального культурного наследия Крыма, а также реализовали другие идеи.

Добавим, что 28 июня 2022 года на «Тавриде» откроется второй образовательный заезд сезона под названием «В движении». В рамках него пройдут арт-школы экологии, боевых искусств и современной хореографии.