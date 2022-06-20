Донецк, 20 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 14:45 был открыт огонь с позиций в Новгородском. По Пантелеймоновке выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Куйбышевский район Донецка обстрелян артиллерией украинских войск.