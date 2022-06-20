Бишкек, , 15:12 — REGNUM В Чуйской области Киргизии мужчина снял с депозитного банковского счета почти 4,2 млн сомов (более 3 млн рублей), воспользовавшись поддельным паспортом. Об этом сообщили в региональном управлении внутренних дел.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

По имеющейся информации, злоумышленник вклеил свою фотографию в чужой паспорт и получил в финансовой организации сначала 350 тысяч сомов (253 тысячи рублей), а затем ещё 3 млн 845 тысяч сомов (2 млн 783 тысячи рублей)

Правоохранительные органы возбудили по этому факту уголовное дело и задержали троих подозреваемых, среди которых бывший работник филиала банка, в котором произошёл инцидент.