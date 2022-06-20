Тель-Авив, Израиль, , 15:19 — REGNUM Ближневосточный альянс противовоздушной обороны строят совместными усилиями Израиль и США. Проект уже сорвал попытки Ирана угрожать странам региона, заявил израильский министр обороны Бени Ганц 20 июня на заседании комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне.

Министр обороны Израиля Бени Ганц Idf.il

По его словам, проект направлен против использования Ираном беспилотных летательных аппаратов и ракетного оружия, включая крылатые ракеты. Строительство альянса, как ожидается поддержит визит президента США Джо Байдена, намеченный на 13–14 июня.

«Под руководством США мы строим «ближневосточный альянс противовоздушной обороны», который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе», — цитирует Ганца пресс-служба минобороны.

Этот проект — часть тесного взаимодействия с США в оборонной сфере, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден намерен посетить Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках ближневосточное турне с 13 по 16 июля. В Израиле ожидаются его переговоры с премьер-министром страны Нафтали Беннетом.

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