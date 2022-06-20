Москва, 20 июня 2022, 15:11 — REGNUM Возбуждение ФССП исполнительских дел против должников в автоматизированном режиме будет более быстрым и эффективным способом взыскания долгов без участия приставов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова.
Как сообщало ИА REGNUM, в России изменится работа Федеральной службы судебных приставов. ФССП теперь сможет возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме.
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