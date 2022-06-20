Москва, , 15:11 — REGNUM Возбуждение ФССП исполнительских дел против должников в автоматизированном режиме будет более быстрым и эффективным способом взыскания долгов без участия приставов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова.

Судебный пристав R40.fssp.gov.ru

«Уговоры, как это раньше было, когда приходили приставы не помогут. С автоматизированным режимом договорится нельзя.

Такой режим позволит отправить информацию по всем службам и должник вынужден будет сам заплатить долг.

Если должник не заплатит, то произойдёт взыскание с других источников, вкладов, имущества, если это не единственное, транспортных средств и так далее», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России изменится работа Федеральной службы судебных приставов. ФССП теперь сможет возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме.

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