Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Телеведущая американского телеканала CBS Маргарет Бреннан опровергла заявления экономического советника Белого дома и слова президента США Джо Байдена о том, что инфляция — это «временное явление, связанное с украинским конфликтом».

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, виной инфляции в стране являются «триллионы долларов, влитые в экономику во время пандемии».

При этом Белый дом предупреждал об этом заранее, но теперь «виноватым стал президент России Владимир Путин».

«Всплеск [инфляции] начался за год до начала войны на Украине», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские пользователи соцсети Twitter положительно отреагировали на ответ президента России Владимира Путина на слова американского лидера Джо Байдена об инфляции в США, которая якобы наблюдается из-за спецоперации.

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