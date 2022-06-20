Вашингтон, 20 июня 2022, 15:10 — REGNUM Телеведущая американского телеканала CBS Маргарет Бреннан опровергла заявления экономического советника Белого дома и слова президента США Джо Байдена о том, что инфляция — это «временное явление, связанное с украинским конфликтом».
По ее словам, виной инфляции в стране являются «триллионы долларов, влитые в экономику во время пандемии».
При этом Белый дом предупреждал об этом заранее, но теперь «виноватым стал президент России Владимир Путин».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские пользователи соцсети Twitter положительно отреагировали на ответ президента России Владимира Путина на слова американского лидера Джо Байдена об инфляции в США, которая якобы наблюдается из-за спецоперации.
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