Донецк, 20 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Посёлок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республики (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:45 (совпадает с мск) и в ходе него по посёлку было выпущено 10 снарядов калибра 152 мм.

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