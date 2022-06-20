Москва, , 15:09 — REGNUM Федерация гандбола России (ФГР) планирует ещё раз обратиться в международные организации по поводу снятия отстранения с российских команд. Об этом 20 июня заявил президент ФГР Сергей Шишкарёв.

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По его словам, ФГР намерена подать обращение в Международную федерацию гандбола (IHF) и Европейскую федерацию гандбола (EHF).

«Мы ещё раз обратили внимание на то, что без участия российских команд уровень и женских, и мужских соревнований неизбежно падает», — сказал Шишкарёв.

Он добавил, что ФГР планирует добиваться во всех мировых правовых инстанциях допуска представителей России на международную арену.

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