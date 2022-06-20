Нижний Новгород, , 15:08 — REGNUM В Нижегородской области днем 20 июня ожидаются сильные ливни. Из-за неблагоприятных погодных условиях МЧС просит граждан соблюдать осторожность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ливень Admnvrsk.ru

По данным МЧС, из-за сильных ливней «возникает риск увеличения числа ДТП, локальных подтоплений и активизации оползневых процессов. Также возможны нарушения в работе транспорта и систем ЖКХ».

«Ведомство призывает нижегородцев соблюдать все меры предосторожности. Водителям лучше воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, следует двигаться на минимальной скорости, так как при ливне ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость», — цитирует пресс-службу МЧС портал «В городе N».