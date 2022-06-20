Красногорск, 20 июня 2022, 15:08 — REGNUM Вторая очередь Щелковских очистных сооружений на территории Подмосковья может быть введена в эксплуатацию досрочно. Об этом 20 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья также напомнил, что первая очередь этих очистных сооружений уже была введена в эксплуатацию раньше намеченных сроков.
«Мы досрочно завершили первую очередь строительства самых больших Щелковских очистных сооружений. Досрочно также вторую очередь, я надеюсь, мы реализуем», — сказал Воробьев.
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