Красногорск, 20 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Вторая очередь Щелковских очистных сооружений на территории Подмосковья может быть введена в эксплуатацию досрочно. Об этом 20 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Глава Подмосковья также напомнил, что первая очередь этих очистных сооружений уже была введена в эксплуатацию раньше намеченных сроков.

«Мы досрочно завершили первую очередь строительства самых больших Щелковских очистных сооружений. Досрочно также вторую очередь, я надеюсь, мы реализуем», — сказал Воробьев.