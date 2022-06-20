Кемерово, 20 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Кемеровские врачи спасли годовалого малыша, которого укусила гадюка. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Гадюка

«11 июня в Кемерове в Кузбасскую больницу скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского поступил годовалый малыш, которого госпитализировали после укуса змеи, — рассказали в минздраве. — Случай произошёл во время отдыха на даче. За помощью к медикам обратилась мама малыша, которую испугал громкий плач. Заметив, что рука ребёнка начала быстро отекать, женщина обратилась к специалистам».

Медики оказали ребёнку первую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Сегодня, 20 июня, его выписали домой.

По официальным данным, это уже седьмой случай укуса гадюки в этом сезоне.