Пенза, , 15:12 — REGNUM Нового главного федерального инспектора представили 20 июня в Пензенской области. Им стал Сергей Щёткин, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Сергей Щёткин — главный федеральный инспектор по Пензенской области Pfo. gov.ru

Представил нового главного федерального инспектора по Пензенской области полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

С 2018 по 2021 год Щёткин занимал должность начальника управления МВД России по Пензенской области, затем был переведен на службу в Ставропольский край, с октября 2021 года — в Москву.

С июля 2009 года по октябрь 2021 года пост главного федерального инспектора по Пензенской области занимал Дмитрий Каденков, который в сентябре 2021 года был избран депутатом Госдумы, а затем назначен заместителем председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мае 2022 года должность главного федерального инспектора по Оренбургской области стала вакантной.

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