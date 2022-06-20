Донецк, 20 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка обстрелян артиллерией украинских войск. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

С позиций в населённом пункте Невельское украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 20 июня ведут массированный обстрел различных районов Донецка.