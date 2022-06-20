Ярославль, 20 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Прощание с депутатом муниципалитета Ярославля Андреем Золотовским состоится в среду 22 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили друзья умершего.

Андрей Золотовский

Церемония прощания состоится в 10.15 в Фёдоровском соборе на улице Большой Фёдоровской. Похоронят Андрея Золотовского на Осташинском кладбище.

Депутат скоропостижно скончался 19 июня у себя дома. По предварительным данным, причиной смерти стал тромб.