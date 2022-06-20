Сеул, , 15:07 — REGNUM Правительство Южной Кореи готово принять комплекс мер в ответ на любые «движения на местном валютном рынке». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов страны Чху Гён Хо.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель правительства отказался отмечать, в каком диапазоне будет держаться обменный курс вона-доллар, заявив, что такие замечания могут вызвать непонимание на рынке.

Отметим, что в настоящее время местная валюта сильно просела по отношению к доллару США. По состоянию на 20 июня, $1 составил 1 295,3 воны.

На прошлой неделе Федеральная резервная система повысила свою процентную ставку на 0,75 процентного пункта, что стало первым таким резким повышением ставки с 1994 года.

Ранее в министерстве финансов заявляли, что власти примут меры для стабилизации валютного рынка, если это будет необходимо.

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