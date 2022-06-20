Сеул, 20 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи готово принять комплекс мер в ответ на любые «движения на местном валютном рынке». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов страны Чху Гён Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Представитель правительства отказался отмечать, в каком диапазоне будет держаться обменный курс вона-доллар, заявив, что такие замечания могут вызвать непонимание на рынке.

Отметим, что в настоящее время местная валюта сильно просела по отношению к доллару США. По состоянию на 20 июня, $1 составил 1 295,3 воны.

На прошлой неделе Федеральная резервная система повысила свою процентную ставку на 0,75 процентного пункта, что стало первым таким резким повышением ставки с 1994 года.

Ранее в министерстве финансов заявляли, что власти примут меры для стабилизации валютного рынка, если это будет необходимо.

Читайте также: Власти Южной Кореи обсудили повышение процентной ставки в США