Москва, , 15:04 — REGNUM Примерно в 5 трлн рублей оценил Минфин финансовое обеспечение первоочередных мер из стратегии противодействия антироссийским санкциям, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Министерство возвращается к использованию института бюджетных правил для обеспечения «предсказуемых финансовых и экономических условий».

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета России на 2022 год составит 1,6 трлн рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга России уже достигают 1,4 трлн рублей в год, а к 2025 году будут превышает 2 трлн рублей даже при умеренных займах, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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